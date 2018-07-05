05.07.2018, 17:26

Европейский парламент не принял спорную директиву на копирайт

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rus.delfi.ee
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Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В четверг, 5 июля, депутаты Европейского парламента проголосовали против директивы на копирайт в условиях единого цифрового рынка (Directive on Copyright in the Digital Single Market). За ее принятие голосовали 318 депутатов, против — 278, а 31 парламентарий воздержался.

Накануне голосования Wikipedia с целью привлечь внимание к голосованию заблокировала разделы на некоторых европейских языках, включая и латышский.

Работа над директивой в структурах ЕС началась два года назад с целью изменить правила игры на рынке цифрового контента в ЕС. Цель документа — сделать так, чтобы цифровые сервисы вроде поисковиков и социальных сетей платили создателям цифрового контента (текстов, изображений, музыки, видео) за любое использование их творений, включая не только даже короткие выжимки текста ("сниппеты"), но и ссылки на материалы.

Директиву открыто поддерживают некоторые музыкальные лейблы и издательские дома, а также борцы с "фабриками троллей" и ресурсами, которые занимаются пропагандой. Ей противостоят технологические компании и многие организации, которые выступают за свободное распространение информации.

Подробнее о сути проблемы и о том, почему документ считается крайне противоречивым, читайте в нашем материале.

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