Европейский парламент не принял спорную директиву на копирайт

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В четверг, 5 июля, депутаты Европейского парламента проголосовали против директивы на копирайт в условиях единого цифрового рынка (Directive on Copyright in the Digital Single Market). За ее принятие голосовали 318 депутатов, против — 278, а 31 парламентарий воздержался.