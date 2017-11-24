Европейский инвестиционный фонд и Coop Pank профинансируют эстонские предприятия на 16 млн евро

Coop Pank заключил с Европейским инвестиционным фондом (EIF) договор, согласно которому у Coop Pank появится возможность выдать действующим в Эстонии малым и средним предприятиям дополнительные бизнес-кредиты на сумму 16 миллионов евро.

”Цель заключенного с Европейским инвестиционным фондом необеспеченного договора кредитования заключается в том, чтобы поддержать действующие в Эстонии предприятия и помочь им достичь роста и поставленных целей в развитии”, — пояснил член правления и руководитель банковским обслуживанием бизнес-клиентов Ханс Пайома посредством пресс-релиза.

Согласно договору EIF разместит в Coop Pank на 10-летний срок 8 миллионов евро, к которым банк должен добавить долю собственного участия такого же размера. Всего возможности финансирования для эстонских предприятий расширятся таким образом на 16 миллионов евро.

”При поддержке EIF мы сможем профинансировать предприятия, соответствующие критериям, установленным в ЕС в отношении малых и средних предприятий (SME) — т.е. предприятия, где работает менее 500 человек. Сумма займа на одного клиента может находиться в диапазоне от 25 000 до 500 000 евро, а продолжительность займа составляет до 10 лет”, — добавил Пайома.

Сегодня договор подписали на организованном Европейской Комиссией мероприятии ”SME Assembly”, которое в этом году проходит в Таллинне в рамках ежегодной недели малых и средних предприятий.

Исполнительный директор Европейского инвестиционного фонда Пьер Луиджи Джилиберт сказал: ”Европейский инвестиционный фонд очень рад подписать на сегодняшнем мероприятии договор кредитования с нашим новым финансовым посредником Coop Pank, поддержав тем самым малые и средние предприятия Эстонии. Такие предприятия необходимы для создания новых рабочих мест и возможностей для местных общин. Я убежден, что сегодняшние 16 миллионов евро помогут поддержать планы малого и среднего бизнеса как в Эстонии, так и за рубежом”.