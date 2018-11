Европейский фонд EDIF II купил в эстонской компании Utilitas 85 процентов акций

Найлл Миллс, партнер, инфраструктурные инвестиции First State, сказал: ”Мы рады, что Utilitas — это первая инвестиция в инфраструктуру First State в Эстонии. Позиция Utilitas как ведущего оператора устойчивой и надежной сети централизованного теплоснабжения, который все активнее фокусируется на производстве возобновляемой энергии, особенно привлекательна для нас как долгосрочного инвестора. Мы рассчитываем на успешное партнерство с нашими со-акционерами, командой менеджеров и сотрудниками для дальнейшего развития компании”.

В соответствии со своим интегрированным подходом к Ответственным инвестициям во всех сферах бизнеса, First State сосредоточились на реализации Целей устойчивого развития ООН во всех своих портфельных компаниях. В 2017 году более 50% энергии Utilitas было произведено из возобновляемых источников, компания является одним из ведущих новаторов в энергетической отрасли, что прекрасно соответствует такой инвестиционной стратегии.

Руководящий состав и наблюдательные советы всех трех дочерних предприятий концерна — AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti и OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam — останутся без изменений. Прийт Койт продолжит работу в качестве председателя правления и Кристьян Раху в качестве председателя наблюдательного совета Utilitas. Состав наблюдательного совета будет усилен благодаря новым членам, которыми станут руководитель First State Грегор Курт и независимый член Андреас Греим, эксперт по централизованному теплоснабжению и энергетике с опытом работы в Dalkia International, Areva и Électricité de France.

Сделка была профинансирована международным синдикатом банков, состоящим из Skandinaviska Enskilda Banken, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank в качестве андеррайтеров и HSH Nordbank.

”Эта сделка наглядно показывает, что проекты в области возобновляемых источников энергии, а также амбициозные эстонские компании привлекательны для глобальных инвесторов, и SEB рад поддержать дальнейшее развитие Utilitas”, — сказал Артем Соколов, член правления SEB Eesti.

Акционеров Utilitas консультировали Superia Corporate Finance и юридическая фирма Triniti. First State Investments консультировали DC Advisory и юридическая фирма Cobalt.

О компании Utilitas

Utilitas — крупнейшая компания централизованного теплоснабжения и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии в Эстонии. Компания управляет более чем 521 км сетей централизованного теплоснабжения и обеспечивает теплом примерно 166 000 домашних хозяйств в восьми городах Эстонии, в том числе в ее столице Таллинне, а также в Маарду, Кейла, Рапла, Хаапсалу, Кярдла, Йыгева и Валга. В 2017 году Utilitas произвела около 1,7 ТВтч тепла и 263 ГВтч возобновляемой электроэнергии. Консолидированный оборот Utilitas в 2017 году составил 117 млн евро, общие активы — 301 млн евро.

О EDIF II

EDIF II — ведущий европейский инфраструктурный фонд, управляемый First State Investments. В своей деятельности фонд фокусируется на энергии, возобновляемых источниках энергии, коммунальных услугах и транспортных активах по всей Европе. Его инвесторами являются в основном крупные пенсионные фонды, которые инвестируют с расчётом на долгосрочную стабильную прибыль.