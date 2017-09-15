Европейские специалисты по страхованию экспорта встречаются в Эстонии

KredEx Krediidikindlustus в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций принимала в четверг, 14 сентября, рабочую группу экспорта и кредитования Совета ЕС, которая обсудила единую торговую политику Европейского союза и вопросы конкуренции, говорится в пресс-релизе.

На рабочем столе собравшейся в Таллинне рабочей группы находятся актуальные вопросы, связанные с предложениями стран-членов ЕС по экспортному страхованию и гарантированию, которые исходят из глобализации мировой экономики и все более растущей конкуренции. На этой встрече обсуждается то, как при формировании политики и регуляций учитывать также перспективы и потребности небольших экономик, в число которых входит и эстонская.

”Поскольку устойчивый экономический рост строится прежде всего на экспорте, то очень важно поддержать рост возможности инвестирования и конкурентоспособности наших предприятий”, — сказала министр инфотехнологий и предпринимательства Урве Пало. Она добавила, что для нас существенно принять участие в формировании политики, которая окажет прямое и сильное влияние на нашу экономику.

Как отметил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла, важно формировать европейский экономический ландшафт на основании единых принципов. ”Сегодня в Эстонии мы постоянно работаем в имя того, чтобы повысить осведомленность предпринимателей о растущей безопасности экспортного бизнеса и об усилении конкурентоспособности на зарубежных рынках. Отрадно признать, что все больше предприятий узнают об этом и страхуют возможные риски своего бизнеса. Вместе с коллегами из других стран Европы мы сможем сформировать принципы, на основании которых у нас, как государственного страхового общества, будут еще более лучшие возможности для поддержки экспорта отечественных компаний”, — отметил Тамбла.

Цель рабочей группы по экспорту и кредитованию, сформированной из представителей 28 стран-членов ЕС, состоит в согласовании мер по поддержке за счет государственных бюджетов экспортных сделок, то есть финансирования товаров и услуг, гарантий, страхования и последующего страхования. Также рабочая группа трудится для того, чтобы у стран-членов ЕС в рамках единой торговой политики Европейского союза на было заниженных цен, что дает почву для нечестной конкуренции. Также встреча помогает единому представлению позиции ЕС в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и на международном уровне в сложных переговорах со странами, имеющими большой торговый оборот, такими как США, Япония, Китай и Бразилия.