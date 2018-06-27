Европейские эксперты: "Северный поток-2" — стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии

European Values, ссылась на мнение специалистов в военной сфере, утверждает, что это даст вооруженным силам РФ тактическое преимущество в регионе и, что гораздо важнее, позволит российской армии блокировать действия войск НАТО в случае вооруженного конфликта с Эстонией, Латвией или Литвой. "В сочетании с вооруженными силами, "Северный поток-2" идет в обход стран Балтии, создавая правовую основу для присутствия российских вооруженных сил в регионе".
В обращении также напоминается (довод №3), что Газпром был вовлечен в неправомерную и вредоносную деятельность в ряде стран. Так, в рамках "Северного потока-1" российский энергетический гигант оказался замешанным в крупном коррупционном скандале, связанном с мекленбургскими верфями Nordic Yards (бывшие верфи Wadan). По данным одного из подписантов, эксперта Ильи Заславского, в этом скандале были замешаны и чиновники российского правительства, и русская мафия. Поэтому в дальнейшем можно ожидать, как в случае с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером (с 2017 г. — председатель Совета директоров компании "Роснефть"), что ситуация с коррупцией в Европе только ухудшится (довод № 4).
Литовский подписант Нериус Малюкявичус, исследователь из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, в комментарии Delfi высказал мнение, что "влияние грязных денег на политический и экономический эстеблишмент наших партнеров в Европе — главная угроза", исходящая от обоих проектов "Северный поток".
Газопровод vs "зеленая" энергетика
Кроме того, эксперты считают, что строительство газопровода подрывает политику Германии по целенаправленному развитию альтернативных источников энергии, которую она также активно продвигает внутри ЕС (довод № 5).
И вторая экологическая причина (довод №6) — "Северный поток-2" несет в себе риск для окружающей среды, поскольку примерно 70% всего российского газа, импортируемого в Европу, пойдет по всего двум газопроводам, которые менее безопасны, чем уже существующие наземные путепроводы. В обращении напоминается, что финские, эстонские и шведские организации уже выступили с соответствующими заявлениями, предупрждающими об опасности для флоры и фауны региона, которую несет в себе "Северный поток-2".