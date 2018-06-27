Европейские эксперты: "Северный поток-2" — стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии

Политическими взятками не помочь

В качестве первого довода приводится то, что этот дополнительный газопровод усилит политическую зависимость Германии от российской энергии. Эксперты высказывают удивление, что Германия, главный инициатор европейских санкций против России в связи с ее агрессией против Украины, в то же время предоставляет Кремлю дополнительные возможности для стратегического шантажа. Единственное правдоподобное объяснение этого противоречия — усилия российских лоббистов, предпринятые на уровне принятия решений, имели подавляющий успех.

"Это — сочетание прагматических интересов некоторых частных лиц на местном уровне с невероятно наивными и опасными убеждениями политического класса, что если вести дело с агрессором, то он, возможно, станет менее агрессивным, — говорится в обращении. — История показала, что такая стратегия неэффективна. Агрессора необходимо решительно остановить посредством силы и сдерживания, а не политическими взятками".

"Воспринимать "Северный поток", как первый, так и второй, как экономический может только тот, кто вообще не понимает, что такое гибридная война, которую Кремль ведет против Запада, или тот, кто готов закрыть глаза на эту угрозу из-за "экономической выгоды"", — прокомментировал в интервью DELFI подписавший обращение Марюс Лауринавичюс, старший эксперт Вильнюсского института политического анализа. И хотя угроза для Литвы, на его взгляд, скорее косвенная, Лауринявичус уверен: "защититься мы, в Европе, можем только вместе".

Войска на случай диверсии

Вторая причина — игнорирование интересов центрально- и восточноевропейских партнеров Германии. Это выразится, в том числе, в увеличении рисков для безопасности стран Балтии, поскольку Москва может использовать необходимость охраны мест строительства газопровода как аргумент для дислокации в регионе вооруженных сил (якобы "для защиты от диверсии"). Кроме того, предупреждают эксперты, нет никакой гарантии, что Россия не прибегнет к использованию провокации и фальшивых инцидентов (прецеденты случались в Украине и Туркменистане) в качестве предлога для усиления военного присутствия.