27.06.2018, 20:02

Европейские эксперты: "Северный поток-2" — стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии

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rus.delfi.ee
EST 2
Nord Stream 2
фото иллюстративноеFoto: Sergei Gunejev, Sputnik

С помощью "Северного потока-2" российское правительство намерено сохранить и увеличить приток западных денег для укрепления кремлевской элиты, а заодно получить дополнительный инструмент шантажа, считают 50 экспертов из 18 европейских стран, в том числе шесть из Литвы. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.


Они подписали общественное обращение, которое опубликовано на сайте чешской неправительственной организации European Values.

В настоящий момент проект "Северный поток-2" поддерживают партии в коалиции ХДС/СДПГ, а также три оппозиционные партии: крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия (DIE LINKE). Несмотря на то, что германская сторона уверена в правильности решения, эксперты предупреждают: есть как минимум шесть основных причин, почему строительство "Северного потока-2" является стратегической ошибкой как для Берлина, так и для его европейских партнеров.

Политическими взятками не помочь

В качестве первого довода приводится то, что этот дополнительный газопровод усилит политическую зависимость Германии от российской энергии. Эксперты высказывают удивление, что Германия, главный инициатор европейских санкций против России в связи с ее агрессией против Украины, в то же время предоставляет Кремлю дополнительные возможности для стратегического шантажа. Единственное правдоподобное объяснение этого противоречия — усилия российских лоббистов, предпринятые на уровне принятия решений, имели подавляющий успех.

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"Это — сочетание прагматических интересов некоторых частных лиц на местном уровне с невероятно наивными и опасными убеждениями политического класса, что если вести дело с агрессором, то он, возможно, станет менее агрессивным, — говорится в обращении. — История показала, что такая стратегия неэффективна. Агрессора необходимо решительно остановить посредством силы и сдерживания, а не политическими взятками".

"Воспринимать "Северный поток", как первый, так и второй, как экономический может только тот, кто вообще не понимает, что такое гибридная война, которую Кремль ведет против Запада, или тот, кто готов закрыть глаза на эту угрозу из-за "экономической выгоды"", — прокомментировал в интервью DELFI подписавший обращение Марюс Лауринавичюс, старший эксперт Вильнюсского института политического анализа. И хотя угроза для Литвы, на его взгляд, скорее косвенная, Лауринявичус уверен: "защититься мы, в Европе, можем только вместе".

Войска на случай диверсии

Вторая причина — игнорирование интересов центрально- и восточноевропейских партнеров Германии. Это выразится, в том числе, в увеличении рисков для безопасности стран Балтии, поскольку Москва может использовать необходимость охраны мест строительства газопровода как аргумент для дислокации в регионе вооруженных сил (якобы "для защиты от диверсии"). Кроме того, предупреждают эксперты, нет никакой гарантии, что Россия не прибегнет к использованию провокации и фальшивых инцидентов (прецеденты случались в Украине и Туркменистане) в качестве предлога для усиления военного присутствия.

European Values, ссылась на мнение специалистов в военной сфере, утверждает, что это даст вооруженным силам РФ тактическое преимущество в регионе и, что гораздо важнее, позволит российской армии блокировать действия войск НАТО в случае вооруженного конфликта с Эстонией, Латвией или Литвой. "В сочетании с вооруженными силами, "Северный поток-2" идет в обход стран Балтии, создавая правовую основу для присутствия российских вооруженных сил в регионе".

В обращении также напоминается (довод №3), что Газпром был вовлечен в неправомерную и вредоносную деятельность в ряде стран. Так, в рамках "Северного потока-1" российский энергетический гигант оказался замешанным в крупном коррупционном скандале, связанном с мекленбургскими верфями Nordic Yards (бывшие верфи Wadan). По данным одного из подписантов, эксперта Ильи Заславского, в этом скандале были замешаны и чиновники российского правительства, и русская мафия. Поэтому в дальнейшем можно ожидать, как в случае с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером (с 2017 г. — председатель Совета директоров компании "Роснефть"), что ситуация с коррупцией в Европе только ухудшится (довод № 4).

Литовский подписант Нериус Малюкявичус, исследователь из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, в комментарии Delfi высказал мнение, что "влияние грязных денег на политический и экономический эстеблишмент наших партнеров в Европе — главная угроза", исходящая от обоих проектов "Северный поток".

Газопровод vs "зеленая" энергетика

Кроме того, эксперты считают, что строительство газопровода подрывает политику Германии по целенаправленному развитию альтернативных источников энергии, которую она также активно продвигает внутри ЕС (довод № 5).

И вторая экологическая причина (довод №6) — "Северный поток-2" несет в себе риск для окружающей среды, поскольку примерно 70% всего российского газа, импортируемого в Европу, пойдет по всего двум газопроводам, которые менее безопасны, чем уже существующие наземные путепроводы. В обращении напоминается, что финские, эстонские и шведские организации уже выступили с соответствующими заявлениями, предупрждающими об опасности для флоры и фауны региона, которую несет в себе "Северный поток-2".

"Северный поток-2" — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Согласно информации на сайте "Газпрома", газопровод войдет в море в районе Усть-Луги Ленинградской области, пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда. Общая протяженность маршрута — 1200 км. Ожидаемый срок реализации проекта — до конца 2019 года.

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