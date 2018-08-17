Европейские банки: не стоит полностью отказываться от наличности. Это грозит катастрофой

Центральные банки ЕС предупреждают: постепенный отказ от сделок с наличностью во многих странах представляет угрозу для финансовой системы. Если чересчур полагаться на электронные системы оплаты, в случае киберопасности государства могут оказаться на грани катастрофы, передает Ärileht со ссылкой на ERR.
Банки полагают, что поломки в инфосистемах, хакерство и отчуждение самых уязвимых социальных групп в безналичном мире — веские причины, чтобы оставаться в системе, основанной на наличности.
Результаты ноябрьского исследования, проведенного Центробанком, показывают, что около 80% всех платежей в еврозоне по-прежнему происходят при помощи наличных денег. Однако, например, в Эстонии, Финляндии и Голландии порядка половины финансовых сделок происходят электронным путем.