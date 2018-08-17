17.08.2018, 20:40

Европейские банки: не стоит полностью отказываться от наличности. Это грозит катастрофой


rus.delfi.ee
EST
Sularahaautomaat Kreekas.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, AFP

Центральные банки ЕС предупреждают: постепенный отказ от сделок с наличностью во многих странах представляет угрозу для финансовой системы. Если чересчур полагаться на электронные системы оплаты, в случае киберопасности государства могут оказаться на грани катастрофы, передает Ärileht со ссылкой на ERR.

Банки полагают, что поломки в инфосистемах, хакерство и отчуждение самых уязвимых социальных групп в безналичном мире — веские причины, чтобы оставаться в системе, основанной на наличности.

Результаты ноябрьского исследования, проведенного Центробанком, показывают, что около 80% всех платежей в еврозоне по-прежнему происходят при помощи наличных денег. Однако, например, в Эстонии, Финляндии и Голландии порядка половины финансовых сделок происходят электронным путем.

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