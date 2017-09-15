Европейская комиссия одобрила слияние Nordea и DNB в странах Балтии

Европейская комиссия одобрила слияние бизнесов Nordea и DNB в странах Балтии. Сделка должна состояться в IV квартале 2017 года. После успешного заключения сделки в странах Балтии появится новый банк и поставщик финансовых услуг — Luminor.

Европейская комиссия безоговорочно одобрила создание совместного предприятия между Nordea Bank AB и DNB Bank ASA в странах Балтии. Комиссия оценила возможные конкурентные последствия слияния для ряда рынков розничных и корпоративных банков в трех балтийских странах и пришла к выводу о том, что сделка не вызовет каких-либо опасений насчет конкуренции.

Положительное решение комиссии знаменует собой еще один важный этап в создании банка Luminor в Балтии. Сделка должна состояться в IV квартале 2017 года. До заключения соответствующей сделки банковские концерны Nordea и DNB в странах Балтии продолжат существовать как отдельные организации.

Сделка не повлияет на обслуживание клиентов, и коммерческая деятельность продолжится привычным образом.

Нынешние клиенты банков Nordea и DNB своевременно получат необходимую информацию и все предшествующие слиянию новости.