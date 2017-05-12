Европейская федерация обвиняет Nordea Eesti в запугивании работников

Европейская федерация работников финансового сектора UNI Europa Finance выступила с публичным обращением, в котором осудила тактику Nordea Eesti, заключающуюся в устрашении и притеснении работников.

На данный момент идет процесс объединения Nordea и DNB, в результате которого будет создан действующий в странах Балтии банк Luminor. В связи с этим работники Nordea опасаются волны сокращений и ведут активную деятельность при помощи профсоюза, что в свою очередь привело к ответным шагам со стороны банка.

„Начиная с сообщения об объединении, местное руководство Nordea Eesti использовало все методы: клевета в СМИ, привлечение адвокатов и тактика запугивания в отношении представителей работников”, — говорится в обращении.

Организация отмечает, что в прошлом году Nordea в одностороннем порядке вышла из переговоров с профсоюзом, и не заметно, чтобы планировала их возобновить.

По словам председателя Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, очень важно, чтобы стороны вновь сели за стол переговоров. ”Личное давление на представителей работников необходимо исключить”, — сказал он.