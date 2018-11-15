Европарламент выделил 780 млн евро на закрытие Игналинской АЭС

Это решение ЕП — хорошее известие для Литвы. Это укрепляет наши дальнейшие переговорные позиции относительно финансирования ИАЭС после 2020 года", — сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Одобрение ЕП еще не является окончательным решением о выделении средств ИАЭС. Будущий многолетний бюджет Евросоюза (ЕС) еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщает литовское министерство энергетики, в общей сложности для финансирования вывода ИАЭС из эксплуатации в период новой многолетней финансовой программы понадобится 907 млн евро, из них потребность в средствах ЕС в период 2021 — 2027 годов составляет 780 млн евро.

Эта сумма обоснована утвержденным в 2014 году и согласованным с Еврокомиссией (ЕК) окончательным планом вывода ИАЭС из эксплуатации.

ЕК внесла предложение выделить в новой многолетней финансовой программе на закрытие ИАЭС 552 млн евро.

С этой целью из бюджета ЕС в 2014 — 2020 годах выделено 450,8 млн евро, в 2007 — 2013 годах — 837,4 млн евро.

Литва взяла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.