15.11.2018, 21:34

Европарламент выделил 780 млн евро на закрытие Игналинской АЭС

 (8)
ru.DELFI.lt
EST
TT-HELG-IGNALINA
TT-HELG-IGNALINAFoto: Arne Bengtsson /TT, SCANPIX SWEDEN

Европарламент (ЕП) проголосовал по будущей многолетней финансовой программе и одобрил выделение на вывод из эксплуатации построенной в советские времена в Литве Игналинской АЭС (ИАЭС) такой суммы, о которой просит Литва — 780 млн евро. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

Это решение ЕП — хорошее известие для Литвы. Это укрепляет наши дальнейшие переговорные позиции относительно финансирования ИАЭС после 2020 года", — сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Одобрение ЕП еще не является окончательным решением о выделении средств ИАЭС. Будущий многолетний бюджет Евросоюза (ЕС) еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщает литовское министерство энергетики, в общей сложности для финансирования вывода ИАЭС из эксплуатации в период новой многолетней финансовой программы понадобится 907 млн евро, из них потребность в средствах ЕС в период 2021 — 2027 годов составляет 780 млн евро.

Эта сумма обоснована утвержденным в 2014 году и согласованным с Еврокомиссией (ЕК) окончательным планом вывода ИАЭС из эксплуатации.

ЕК внесла предложение выделить в новой многолетней финансовой программе на закрытие ИАЭС 552 млн евро.

С этой целью из бюджета ЕС в 2014 — 2020 годах выделено 450,8 млн евро, в 2007 — 2013 годах — 837,4 млн евро.

Литва взяла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее


Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее

Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

15.11.2018
На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €






Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее