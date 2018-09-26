26.09.2018, 18:02

Европа, Россия и Китай придумали, как обойти санкции США против Ирана

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bbcrussian.com
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Federica Mogherini ja Sven Mikseri ühine pressikonverents
Federica Mogherini ja Sven Mikseri ühine pressikonverentsFoto: Karin Kaljuläte

Страны, подписавшие соглашение об иранской ядерной программе, заявили, что организуют новый платежный механизм для торговли с Тегераном. Он позволит ЕС, России и Китаю торговать с Ираном в обход санкций Вашингтона.


По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, новый платежный механизм поможет представителям европейского и мирового бизнеса, в том числе нефтяным компаниям, торговать с Ираном, не полагаясь на американский рынок и американскую валюту.

Как именно будет работать новый механизм, пока не разглашается.

Источники агентства Рейтер заявляют, что речь может идти о создании бартерной системы, похожей на ту, что существовала в Советском Союзе во время холодной войны: иранская нефть может обмениваться на европейские товары без использования денег.

Решение о создании нового платежного механизма торговли с Ираном было принято после официальной встречи с участием представителей Великобритании, Франции, Германии, Китая, России и Ирана.

Многие дипломаты не верят, что создание такой системы на самом деле возможно. При этом большинство сходятся во мнении, что членам соглашения об иранской ядерной программе необходимо дать понять Тегерану, что про Иран не забыли и работают над тем, как смягчить последствия выхода США из договора.

Американский президент утверждает, что Иран продолжает разработку ядерного оружия
Соглашение об иранской ядерной программе было подписано с Ираном в июле 2015 года Соединенными Штатами, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем.

Согласно договору, Иран должен допустить инспекторов международной организации МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В обмен на это страны Запада должны были пошагово снимать с Ирана санкции.

В мае 2018 года США вышли из соглашения. Президент Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая план действий соглашения. После этого США ввели новые санкции против Тегерана.

Оставшиеся члены соглашения не раз заявляли о намерении соблюдать заключенные с Ираном договоренности.

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