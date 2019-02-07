Еврокомиссия значительно снизила экономический прогноз для еврозоны на 2019 год

Изменение прогноза связано с ухудшением соответствующих оценок в отношении ФРГ, Италии и Франции. По прогнозу Еврокомиссии, ВВП Германии в текущем году возрастет на 1,1 процента (в осеннем прогнозе этот показатель составлял 1,8 процента), Франции — 1,3 процента, Италии — 0,2 процента. Наиболее сильный рост экономики Евросоюз ожидает на Мальте (5,2 процента), в Ирландии и Словакии (по 4,1 процента).

Рост восстановится во второй половине 2019-го и в 2020 году

Экономика всех стран ЕС продолжит расти, что означает создание новых рабочих мест и благополучие, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Вместе с тем он указал на рост неопределенности в сфере международной торговли и проблемы в отдельных государствах, а также на растущую угрозу нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.

В свою очередь комиссар ЕС по экономике и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что замедление европейской экономики будет продолжаться после пика 2017 года. При этом экономические основы ЕС остаются прочными, поэтому по-прежнему заметны положительные тенденции, в частности, в сфере рабочих мест, добавил он. "Рост должен постепенно восстановиться во второй половине этого года и в 2020 году", — отметил далее Московиси.

В конце января правительство ФРГ также скорректировало свой прогноз по росту ВВП страны в текущем году, снизив показатель с 1,8 до 1,0 процента. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) объяснил данную меру внешнеэкономическими факторами, в частности опасностью жесткого "Брекзита" и продолжающимися торговыми конфликтами. При этом на рынке труда Германии сохраняется положительная динамика, уровень безработицы в 2019 году впервые будет "определенно ниже 5 процентов". Годом ранее этот показатель составил 5,2 процента.