Еврокомиссия выделит Италии еще 100 млн евро на беженцев

С начала года в Италию прибыли почти 94 тысячи беженцев, что на 5 процентов больше, чем в 2016 году. Рим попросил помощи у Брюсселя.

Евросоюз выделит Италии еще 100 млн евро в связи с притоком беженцев. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал об этом в письме итальянскому премьер-министру Паоло Джентилони, сообщается во вторник, 25 июля. Ранее Брюссель принял решение выделить Италии 800 млн евро.

С начала года в Италию прибыли почти 94 тысячи беженцев, что более чем на 5 процентов больше, чем в прошлом году, сообщило итальянское министерство внутренних дел. В связи с этим Рим попросил помощи у Евросоюза.