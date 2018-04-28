28.04.2018, 10:20

Еврокомиссия видит Болгарию следующей страной зоны евро

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Deutsche Welle
EST 2
Еврокомиссия видит Болгарию следующей страной зоны евро
RahaFoto: Tanel Meos

Переход на общеевропейскую валюту не должен осуществляться поспешно, чтобы не стать "шоком" для Болгарии, заявил комиссар ЕС Московиси в Софии.

Еврокомиссия считает Болгарию следующей страной, которая присоединится к еврозоне. В этом нет "никаких сомнений", заявил комиссар ЕС по экономике и валютному союзу Пьер Московиси в пятницу, 27 апреля во время встречи министров финансов стран Еврогруппы в Софии.

Вместе с тем переход Болгарии на общеевропейскую валюту не следует осуществлять поспешно, сначала страна должна выполнить все необходимые критерии, подчеркнул Московиси. По его словам, членство в валютном союзе должно стать не "шоком", а благоприятным шагом для Болгарии.

Необходимо оценивать общую ситуацию

Помимо выполнения формальных критериев, необходимо оценивать общую ситуацию в Болгарии, заявил Пьер Московиси в интервью болгарскому телевидению. По его словам, отрицательным примером стала Греция, которую слишком поспешно и без должной подготовки приняли в зону евро. Долгое время эта страна находилась в шаге от выхода из еврозоны и стала причиной кризиса во всем валютном союзе.

В настоящее время в зону евро входят 19 из 28 государств Европейского Союза. Последняя по счету страна — Литва — была принята в валютный союз в 2015 году. Условием членства в нем являются так называемые критерии конвергенции. В частности, общая задолженность не должна превышать 60 процентов ВВП.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова в течение года присоединиться к механизму обменного курса ERM-2, который считается предварительным этапом перехода к евро.

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