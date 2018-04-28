Еврокомиссия видит Болгарию следующей страной зоны евро

Переход на общеевропейскую валюту не должен осуществляться поспешно, чтобы не стать "шоком" для Болгарии, заявил комиссар ЕС Московиси в Софии.

Еврокомиссия считает Болгарию следующей страной, которая присоединится к еврозоне. В этом нет "никаких сомнений", заявил комиссар ЕС по экономике и валютному союзу Пьер Московиси в пятницу, 27 апреля во время встречи министров финансов стран Еврогруппы в Софии.

Вместе с тем переход Болгарии на общеевропейскую валюту не следует осуществлять поспешно, сначала страна должна выполнить все необходимые критерии, подчеркнул Московиси. По его словам, членство в валютном союзе должно стать не "шоком", а благоприятным шагом для Болгарии.

Необходимо оценивать общую ситуацию

Помимо выполнения формальных критериев, необходимо оценивать общую ситуацию в Болгарии, заявил Пьер Московиси в интервью болгарскому телевидению. По его словам, отрицательным примером стала Греция, которую слишком поспешно и без должной подготовки приняли в зону евро. Долгое время эта страна находилась в шаге от выхода из еврозоны и стала причиной кризиса во всем валютном союзе.