Еврокомиссия проверит Ryanair на предмет нарушения прав пассажиров

В Брюсселе проверят, не нарушает ли Ryanair права пассажиров массовой отменой рейсов. Независимые источники причиной проблем называют массовые увольнения пилотов.

Еврокомиссия проверит авиакомпанию Ryanair на предмет возможного нарушения прав пассажиров. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября, после того, как на минувшей неделе ирландский низкобюджетный перевозчик сообщил, что до конца октября будет отменять ежедневно до 50 рейсов (суммарно — около 2100).

В Брюсселе разъяснили, что авиакомпании, работающие в Европе, должны соблюдать действующие правила. В случае отмены внутриевропейских рейсов пассажиры имеют право на крупные компенсации — от 250 до 400 евро. По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, данная мера скажется на репутации перевозчика, а также приведет к убыткам в размере 25 миллионов евро. Независимые эксперты полагают, что сумма будет больше — почти 35 миллионов.

О'Лири отверг предположения, что массовая отмена рейсов связана с увольнением большого числа пилотов. Руководитель компании при этом указал, что причина аннулирования полетов кроется в отпусках летчиков, забастовках авиадиспетчеров и плохой погоде.

Однако конкурент Ryanair на рынке дешевых полетов, норвежская авиакомпания Norwegian, заявила, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландское предприятие. По данным ирландской газеты Irish Independent, проблемы с персоналом у Ryanair действительно есть, и они стали предлагать новым пилотам в качестве бонуса разовую выплату при устройстве на работу в размере 10 000 евро.