Еврокомиссия предложила создать министерство финансов зоны евро

Появление ведомства позволит повысить эффективность экономического управления сообществом, заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам

Еврокомиссия предложила к 2025 году создать Министерство финансов зоны евро, передает ТАСС.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, представляя предложения комиссии по развитию европейского монетарного союза до 2025 года.

"Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом", — сказал Московиси.