31.05.2017, 18:00

Еврокомиссия предложила создать министерство финансов зоны евро

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ИТАР-ТАСС
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Pilt on illustreerivFoto: Ago Tammik

Появление ведомства позволит повысить эффективность экономического управления сообществом, заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам

Еврокомиссия предложила к 2025 году создать Министерство финансов зоны евро, передает ТАСС.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, представляя предложения комиссии по развитию европейского монетарного союза до 2025 года.

"Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом", — сказал Московиси.

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