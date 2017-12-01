Еврокомиссия отказалась выделять Украине новый транш в размере 600 миллионов евро

Еврокомиссия не выделит Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте ЕК, передает Дождь.

Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок текущей программы заканчивается в начале января 2018 года.

В Еврокомиссии отмечают, что Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС, но четыре обязательства, связанные с третьим и последним траншем в рамках программы, в настоящее время остаются невыполненными.

Среди выполненных, указала ЕК, в частности, повышение прозрачности управления государственными финансами; начало государственной, судебной и административной реформы; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и системы социальной защиты.

Издание ”Украинская правда” уточняет, что пункты, которые не выполнили на Украине ,— запрет на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, принятие закона о кредитном реестре Национального банка и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.