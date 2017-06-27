27.06.2017, 14:15

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млн евро


bbcrussian.com
EST
Google
фото иллюстративноеFoto: David Goldman, AP/Scanpix

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.


Комиссия посчитала, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, предоставляя преимущество другим продуктам Google при формировании результатов поиска.


На то, чтобы прекратить "незаконные действия", у Google есть 90 дней. В противном случае корпорацию оштрафуют на сумму, эквивалентную 5% среднесуточного оборота материнской компании Alphabet.

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