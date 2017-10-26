26.10.2017, 14:50

Еврокомиссия: общий анализ окупаемости Rail Baltic соответствует нормам

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rus.delfi.ee
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Rail Balticu tasuvusanalüüsi tutvustus
Rail Balticu tasuvusanalüüsFoto: Ilmar Saabas

Генеральный директорат по мобильности и транспорту ЕС в своем официальном письме эстонскому MTÜ ARB отметил, что составленный EY анализ окупаемости Rail Baltic соответствует всем нормам составления анализа окупаемости и у них нет причин сомневаться в правильности методики проведения анализа.

Также директор B-директората Генерального директората по мобильности и транспорту программы мобильности TEN-T Еврокомиссии Херальд Рёйтерс подтвердил готовность к конструктивному диалогу со всеми сторонами.

Полная версия отчета доступна на сайте проекта и была представлена всем заинтересованным лицам в Эстонии.

Ранее MTÜ ARB говорило о несоответствии анализа нормам Еврокомиссии, в связи с чем проект не подлежит финансированию со стороны ЕС.

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