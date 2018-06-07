07.06.2018, 17:04

Еврокомиссия может оштрафовать Google на 11 млрд долларов

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NEWSru.com
EST
Google
GoogleFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

В ближайшие недели Еврокомиссия может обвинить Google в злоупотреблении доминирующим положением своей платформы Android на рынке мобильных операционных систем и выписать американской компании штраф в размере около 11 млрд долларов, что составляет 10% от годового оборота владеющего Google холдинга Alphabet. Об этом сообщает The Financial Times.

Обвинение, которое готовится предъявить компании комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, подведет итог самому крупному из расследований регулятора в отношении Google. Как полагают в Еврокомиссии, Google незаконно требует от производителей Android-устройств предустанавливать на них магазин приложений Google Play, браузер Google Chrome и поиск Google. Кроме того, партнерам компании запрещается устанавливать на устройства сторонние версии самой OC Android. Эти действия Google вредят конкуренции и ограничивают выбор для пользователей.

Как пишет FT, штраф для Google, скорее всего будет меньше максимально возможных 11 млрд долларов, поскольку в подобных делах регулятор предпочитает назначать штраф ближе к нижней границе.

Грозящий Google штраф станет не первым для компании. В июне прошлого года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно результатам расследования регулятора, компания с 2008 года злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и давала преимущество своему сервису Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них.

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