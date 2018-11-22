Еврокомиссия: инвестиционная программа Юнкера превзошла саму себя

Результаты программы превзошли все ожидания: обеспечили инвестиции на 360 миллиардов евро, две трети из которых — из средств частного сектора. Благодаря Европейскому фонду стратегических инвестиций (EFSI) вскоре будут иметь доступ к лучшему финансированию почти 850 000 мелких и средних предпринимателей. При помощи EFSI уже создано примерно 750 000 новых рабочих мест, а к 2020 году планируется создать 1,4 миллиона.

Благодаря программе Юнкера ВВП ЕС вырос на 0,6%, к 2020 же году он должен достичь 1,3%. Польза — для всех стран-членов ЕС, и, прежде всего, для тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса.

В опубликованном сегодня отчете подчеркивается, что для достижения цели инвестиционной программы и улучшения европейской инвестиционной среды необходимо и далее последовательно заниматься устранением недочетов и слабых бюрократических мест, а также развивать структурные реформы во благо предпринимателей.

Европейская инвестиционная программа, или программа Юнкера, стала внедряться в ноябре 2014 года. Цель — приостановить тенденцию спала инвестиций и оживить европейскую экономику. В июле 2018 года программа превзошла свою изначальную цель в 315 миллиардов евро. В данный момент на основании EFSI заверено 993 сделки, на основании которых в 28 стран-членов ЕС будет инвестировано 360 миллиардов евро. Цель к 2020 году — 500 миллиардов.