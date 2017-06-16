Еврокомиссия готовится оштрафовать Google более чем на 1 млрд евро

Еврокомиссия может в ближайшие недели оштрафовать компанию Google более чем на 1 млрд евро по делу о нарушении конкуренции на рынке интернет-поиска, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом разбирательства.



Как отмечает издание, это решение Еврокомиссии станет первым из трех, касающихся работы американской компании на поисковом рынке. Ожидается, что власти ЕС обвинят Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, которое заключается во встраивании в поисковик собственного сервиса Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них.

Если Еврокомиссия примет решение о штрафе для Google, то он может стать рекордным в своем роде, превысив штраф в 1,06 млрд евро, наложенный на компанию Intel в 2009 году за нарушение конкуренции.

По данным FT, крупные европейские компании и политики в Париже и Берлине долго уговаривали комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сохранить твердую позицию по отношению к Google. При этом решение о крупном штрафе грозит усилить напряженность в отношениях ЕС и США в этой сфере, которые ухудшились после того, как власти Евросоюза предписали Apple доплатить 13 млрд евро налогов летом прошлого года. Еще одним поводом для усиления напряженности стал недавний выход США из Парижского соглашения по климату.

Как отмечают "Ведомости", если Google не согласится с решением европейского регулятора, у компании будет время оспорить его и предложить свое решение — например, Microsoft в аналогичной ситуации на это было выделено 90 дней. Но Еврокомиссия может оштрафовать компанию, если она будет задерживать исполнение решения, — в среднем штраф может составить до 5% ежедневного оборота за каждый день просрочки. Так, Microsoft в 2006 году была оштрафована за задержки при поиске подходящего решения на 280 млн евро вдобавок к 497 млн евро основного штрафа за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке ПО.

Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала Google на 438 млн рублей по делу о предустановке мобильных приложений на Android-устройства и обязала компанию выполнить предписание 2015 года об отмене запрета производителям устройств предустанавливать на них приложения конкурентов и требования по умолчанию использовать поисковик Google.