Еврокомиссар: с банковской тайной в Европе покончено

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в Европе больше нет банковской тайны. Об этом сообщает РИА «Новости».

”С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем”, — сказал Московиси телеканалу France2.

Он также добавил, что договоренности об обмене информацией были подписаны с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Ранее сообщалось, что в ФРГ поддержали идею создания свободной экономической зоны от Лиссабона до Владивостока.