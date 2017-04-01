Еврокомиссар предупредил об увеличении взносов в казну ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза уменьшит поступления в бюджет ЕС на 10 млрд евро. Как компенсировать эти потери?

Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) повлечет за собой для для других 27 стран увеличение взносов в общую казну ЕС. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью изданию Spiegel Online, опубликованном в субботу, 1 апреля.

Великобритания — один из основных плательщиков Евросоюза, ежегодно она перечислет в его бюджет около 10 млрд евро. "Я могу представить себе, что мы попытаемся сэкономить часть расходов и договоримся с оставшимися 27 членами о том, как вносить недостающую сумму", — заявил Эттингер. По его мнению, сократить расходы удастся примерно на 5 млрд евро.

Точку зрения Эттингера разделяют далеко не все депутаты Европарламента. Депутат от германского Христианско-социального союза, финансовый эксперт Маркус Фербер (Markus Ferber) полагает, что Брюсселю следует отказаться от перераспределения поступлений, сократив сумму расходов на величину британского взноса.

Парламентский статс-секретарь при министре финансов ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) считает необходимыми серьезные изменения в бюджете Евросоюза. По его мнению, необходимо перераспределить расходы, в частности, увеличить суммы, выделяемые на решение миграционной проблемы, защиту внешних границ Евросоюза, развитие общеевропейских исследовательских проектов.