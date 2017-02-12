Еврокомиссар оценил возможную цену Brexit для ФРГ в миллиард евро

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может стоить Германии около одного миллиарда евро. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер в интервью изданию Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье, 12 февраля.

По его словам, увеличение взносов Берлина в единый европейский бюджет — это только один из вероятных сценариев. Правда, по его словам, это может быть приемлемым с учетом преимуществ, предоставляемых внутренним рынком и общими стандартами для европейской и немецкой экономик.

С финансовой точки зрения, при Brexit существуют еще два радикальных варианта, считает политик. "Если бюджет (Евросоюза. — Ред.) останется прежним, то другим (странам. — Ред.) придется прийти на помощь. Если мы сократим бюджет на сумму, равную взносам Великобритании, то не придется", — полагает Эттингер.

При этом, вопреки непредсказуемости последствий Brexit и позиции нового президента США Дональда Трампа, Эттингер настроен оптимистично в отношении будущего ЕС. Еврокомиссар уверен, что предстоящие выборы в некоторых европейских странах не усилят позиции правых популистов. "В Нидерландах выиграют проевропейские партии, во Франции госпожа Ле Пен не наберет более 30 процентов и самое позднее во втором туре проиграет широкому альянсу французских демократов. И в Германии следующее правительство будет проевропейским — с Ангелой Меркель в должности канцлера", — предполагает Эттингер.