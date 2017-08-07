Еврокомиссар: Британия продолжит делать выплаты ЕС до 2020 года

Британии придется продолжить делать выплаты Евросоюзу за долгосрочные программы вплоть до 2020 года, даже если она покинет ЕС к 2019. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild, передает Reuters.

По его словам, Лондону придется соблюдать условия по долгосрочным проектам, на которые он согласился до Brexit.

”Таким образом, Лондон должен будет переводить средства Брюсселю как минимум до 2020 года”, — сказал Эттингер.

Еврокомиссар также оценил ”дыру” в бюджете ЕС из-за выхода Британии. По его словам, она составит примерно €10-12 млрд.

Ранее сообщалось, что Британия готова заплатить €40 млрд за выход из ЕС.