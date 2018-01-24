24.01.2018, 09:22

Еврогруппа выделила Греции 6,7 миллиарда евро

 (3)
Deutsche Welle
EST
Kreeka lipp
Kreeka lippFoto: Virginia Mayo, AP

Кредиторы очень довольны тем, как Афины реализуют намеченный пакет реформ. Один из последних траншей Греции был выделен без каких-либо сложностей.

Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 22 января, одобрили выделение очередного пакета финансовой помощи Греции размером в 6,7 миллиарда евро. Большая часть денег будет переведена Афинам в феврале, выплата одного миллиарда последует в апреле. Кредиторы довольны прогрессом, которого достигла Греция, и не ожидают никаких неприятных неожиданностей до окончания срока действия третьего пакета помощи, намеченного на август, сообщают агентства.

Это "хорошие новости" для Греции, отметил новый глава еврогруппы и бывший министр финансов Португалии Марио Сентено. По его словам, Греция выполнила "почти все" реформы, на которых настаивали кредиторы. А еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что Греция сделала 95 из 110 требуемых шагов, и "практически каждую минуту это число увеличивается".

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 миллиарда евро из следующего транша будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат третьего пакета.

Читайте также:
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
180 000€
Tallinn, Квартира
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
190 000€
Tallinn, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
295 000€
Harku vald, Дом
От хозяина!
85 000€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
144 990€
Tallinn, Квартира
175 680€
Tallinn, Квартира
92 990€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии