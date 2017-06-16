Еврогруппа согласовала выделение Греции транша в 8,5 млрд евро

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) объявил в четверг, что Греция может получить 8,5 млрд евро в качестве нового транша кредита от Европейского механизма стабильности (ESM).

В заявлении, опубликованном по итогам заседания Еврогруппы, говорится, что эта сумма будет выделена лишь после соответствующего решения руководящих органов ESM.

"Принимая во внимание полную реализацию всех согласованных ранее мер и при условии завершения национальных процедур (в Греции) руководящие органы ESM, как ожидается, одобрят дополнительный Меморандум о взаимопонимании и выплату третьего транша программы ESM на сумму 8,5 млрд евро для покрытия текущих финансовых потребностей, погашения просроченной задолженности и, возможно, для начала создания буфера наличности", — говорится в заявлении.

"После месяцев и месяцев дискуссий и работы нам удалось сегодня вечером прийти к глобальному соглашению, которое позволит Греции перевернуть страницу этого столь тяжелого периода для греческого народа. Это успех, который, я считаю, был возможен, потому что все, в конечном счете, действовали ответственным образом и ради общего интереса", — сказал член Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

"Как вы знаете, первым условием, чтобы добиться прогресса сегодня вечером, была констатация, что все необходимые приоритетные действия для завершения второго обзора (выполнения Грецией программы экономического оздоровления — ИФ), выполнены. И заключение Еврокомиссии и других институтов (кредиторов — ИФ) очень ясное: Греция выполнила свои обязательства. И я сказал бы, даже больше: Греция предприняла совсем беспрецедентное усилие, чтобы сдержать обязательства и выполнить условия, которые, все это признают, были чрезвычайно трудными", — отметил член Еврокомиссии.

Он напомнил, что речь шла о "140 приоритетных действиях", предписанных Афинам для выполнения, среди которых были особо сложные, как пенсионная, налоговая реформы, сектор энергетики.

"Итак, сегодняшнее соглашение более чем заслуженное", — продолжил Московиси.

Член Еврокомиссии заявил, что будет продолжена совместная с Грецией работа, "чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы для инвестиций и для улучшения качества проектов" при помощи ЕС и при поддержке международных финансовых институтов. При этом Грецию будут побуждать самостоятельно внедрять инструменты для инвестирования.

Московиси пояснил: "Должно быть ясно, что вслед за стабильностью экономический рост должен быть приоритетом уже сейчас". По его словам, это обязательство, которое создает условия для участия МВФ в программе, чего все, в первую очередь Еврокомиссия, хотели бы.

"Наконец, это обязательство, позволяющее выделить дополнительный транш 8,5 млрд евро в рамках программы, которая приветствуется и даже является необходимой для Греции", — подчеркнул Московиси.

"Это значительный шаг вперед. И, думаю, что это дальше больше того. Это настоящая хорошая новость, которая вселяет надежду. Надежду для Греции, надежду для греческого народа и надежду для зоны евро", — заявил член Еврокомиссии.

При этом Московиси, отвечая на вопрос, уточнил, что транш в 8,5 млрд евро Европейского механизма стабильности, согласованный в четверг Еврогруппой, будет перечислен Афинам после решения МВФ об очередной финансовой помощи стране.