22.06.2018, 10:00

Еврогруппа договорилась об условиях для Греции по окончанию программы помощи

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos eile õhtul.
Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos eile õhtul. Foto: Scanpix, REUTERS

Начало погашения кредитов отложено на 10 лет до 2033 года, также Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва. Но новая программа спасения не нужна, заявил глава Еврогруппы.

Страны Еврогруппы достигли договоренности о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов, сообщил в ночь на пятницу, 22 июня, глава Еврогруппы Марио Сентено.

Меры включают, в частности, продление действия кредитной помощи, а также предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.

"Исторический момент" для Афин и еврозоны

Как и другие находившиеся в кризисе страны Еврогруппы, Греция "сумела кардинально сменить курс в экономике и вновь стоит на своих ногах", подчеркнул Сентено. По его словам, дальнейших программ финансовой помощи Афинам не будет.

В свою очередь, комиссар ЕС по валютным вопросам Пьер Московиси заявил об "историческом моменте" как для Греции, так и для всей еврозоны. Для европейского валютного союза окончание программы помощи Греции является "символической конечной точкой экзистенциального кризиса нашей общей валюты", указал он.

Греция довольна договоренностями

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что достигнутые договоренности "крайне важны" для его страны. После восьми лет реформ и связанных с ними лишений греки должны "теперь почувствовать перемены и в своих кошельках", отметил он. Одновременно министр указал, что его правительство "никогда не забудет, что пришлось пережить греческому народу за прошедшие восемь лет" и подчеркнул, что кредиторы Афин не потребовали от них выполнения новых обязательств.

ТОП

Встреча министров финансов еврозоны по вопросу дальнейших действий в отношении Греции после окончания программы спасения этой страны от банкротства продолжалась накануне вечером дольше, чем ожидалось. По информации AFP, прежде всего, Германия ставила Афинам жесткие условия для предоставления послаблений Афинам по окончанию программы помощи.

Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция рекомендовала отказаться от поездки на машине

22.06.2018
В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.
Подробнее



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Украинская супермодель Снежана Онопка — о работе в мировой индустрии моды, движении #MeToo и конфликтах в Киеве

22.06.2018
Пожалуй, мало кто в Эстонии не знает Кармен Касс. То же самое можно сказать про Снежану Онопку на Украине. Но несмотря на культовый статус в индустрии моды и почитание поклонников, Онопка уверяет, что в Киеве ее не любят. Недавно с блеском совершившая камбэк, супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Месси близок к провалу! Хорватия разгромила Аргентину

21.06.2018
Во втором туре чемпионата мира по футболу Аргентина крупно проиграла в Нижнем Новгороде Хорватии - 0:3 (0:0). Балканская дружина пробилась в плей-офф, а серебряные призеры предыдущего мирового первенства аргентинцы рискуют не выйти из группы.
Подробнее

ФОТО читателя: Клиент Circle K бросает на землю окурок. Фирма: курить в зоне заправки безответственно

22.06.2018
На фотографии, которая ходит в соцсети, можно увидеть, как клиент Circle K в зоне заправки бросает на землю окурок. В социальной сети также шутят о связи номерного знака автомобиля и глупого поведения.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ирина Эмбрих установила рекордное достижение в эстонском спорте

22.06.2018
Фехтовальщица Ирина Эмбрих, завоевавшая в составе сборной Эстонии бронзовую медаль чемпионата Европы в командном турнире, стала обладателем рекордного среди эстонских спортсменов достижения - в ее коллекции наград теперь 12 медалей, завоеванных на чемпионатах Европы и мира.
Подробнее

ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

21.06.2018
Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
Подробнее

На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ