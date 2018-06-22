Еврогруппа договорилась об условиях для Греции по окончанию программы помощи

Начало погашения кредитов отложено на 10 лет до 2033 года, также Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва. Но новая программа спасения не нужна, заявил глава Еврогруппы.

Страны Еврогруппы достигли договоренности о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов, сообщил в ночь на пятницу, 22 июня, глава Еврогруппы Марио Сентено.

Меры включают, в частности, продление действия кредитной помощи, а также предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.

"Исторический момент" для Афин и еврозоны

Как и другие находившиеся в кризисе страны Еврогруппы, Греция "сумела кардинально сменить курс в экономике и вновь стоит на своих ногах", подчеркнул Сентено. По его словам, дальнейших программ финансовой помощи Афинам не будет.