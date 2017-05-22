Евродиректива создала серьезные ограничения на эстонском рынке

Речь идет об электронных сигаретах. В Эстонии 20 мая вступили в силу различные ограничения, предписываемые Евросоюзом, пишут "Деловые Ведомости".

"Мы приветствуем предприсания, которое требует, чтобы электронные сигареты прошли лабораторные тесты, чтобы потребитель мог быть уверен, что использует качественный продукт. В то же время мы не поддерживаем чрезмерное регулирование отрасли", — сказал председатель правления Союза продавцов и потребителей электронных сигарет Ингмар Кург.

Согласно евродирективе о табаке, нельзя продавать электронные носители никотина в объеме больше, чем 10 миллилитров, а содержание никотина не может превышать 20 миллиграмм на миллилитр.

Также в упаковке должны быть инфолисток, инструкция, номер партии, дата и предупреждение, что никотин — это вещество, легко вызывающее зависимость.