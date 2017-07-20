Евро вырос на заявлениях главы Европейского центрального банка

Евро в ходе торгов в четверг поднялся выше $1,16 впервые с мая 2016 года после того, как глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о необходимости сохранения стимулирующих программ в еврозоне в данный момент и пообещал вернуться к вопросу об их сворачивании осенью.

Аналитики, комментируя пресс-конференцию Драги, говорили о "прекрасной хореографии" его речи, призванной сохранить спокойствие на рынках в процессе подготовки exit strategy.

Евро к 18:10 подскочил на 1,1% и стоил $1,6133 по сравнению с $1,1515 на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро /иена торгуется на уровне 129,93 иены против 128,94 иены по итогам предыдущей сессии.

В ходе пресс-конференции в четверг Драги несколько раз не воспользовался возможностью критически высказаться об укреплении евро в последние месяц. Трейдеры сочли такое поведение сигналом о том, что руководство ЕЦБ устраивает текущий курс.

Несмотря на недавнее укрепление евро и рост доходности гособлигаций, условия в финансовом секторе еврозоны все еще благоприятствуют дальнейшему усилению инфляции, полагает Драги. По его словам, тема укрепления евро "привлекла некоторое внимание" совета управляющих, поскольку "ухудшение условий финансирования — последнее, чего хочет ЕЦБ".