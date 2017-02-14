Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года

Курс евро упал на торгах Московской биржи ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным на 14:13 МСК курс евро составил 60,9925 рубля (-45,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар к этому моменту снизился до 57,44 рубля (-54 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 50 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 59,04 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", продолжающееся укрепление рубля к доллару и евро 14 февраля связано как с очередной волной роста мировых цен на нефть, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 МСК подорожали на 0,83% — до $56,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому моменту на 0,7% — до $53,3 за баррель.

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Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник днем после резкого снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Некоторые страны превысили свои квоты, в частности, Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с — до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении — на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.