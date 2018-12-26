Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября

Курс евро в 12:17 составил 79,01 руб., прибавив 75,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 69,35 руб. — плюс 68 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 71,38 копейки — до 73,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка во второй день рождественских праздников. В среду в связи с праздником закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии. При этом рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода декабря, так как основные налоги месяца (НДС, НДПИ и акцизы) были перечислены в бюджет накануне, 25 декабря.