Евро достиг 70 рублей впервые с середины ноября

Курс евро на торгах Московской биржи днем в понедельник достиг психологически важного рубежа 70 рублей, обновив максимум с 16 ноября прошлого года. К 13:05 МСК курс евро по сделкам расчетами "завтра" достиг отметки 79 руб./EUR1, что на 0,77 рубля выше уровня минувшей пятницы.

Объем торгов превысил 174,5 млн евро. Курс доллара к этому часу вырос до 60,05 руб./$1 (+0,69 рубля).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля происходит на фоне слабости нефтяного рынка, где цены не спешат возобновлять рост, несмотря на все оптимистичные заявления на встрече министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ в Санкт-Петербурге.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 13:07 МСК в понедельник составила $47,99 за баррель (-0,2% и -2,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI — $45,67 за баррель (-0,2% и -2,5% в пятницу).

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи сообщил в понедельник о достигнутой договоренности, что Нигерия ограничит свою добычу нефти объемом 1,8 млн б/с, если достигнет его.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна предлагает включать данные по экспорту нефти в работу технических комитетов мониторинга выполнения сделки по сокращению добычи. Он также прогнозирует, что темпы сокращения запасов нефти ускорятся, а Нигерия при достижении добычи в 1,8 млн б/с будет готова присоединиться к соглашению ОПЕК+.