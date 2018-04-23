EVR Cargo запускает новую линию контейнерных перевозок по маршруту Шяштокай-Рига-Таллинн

Предприятие EVR Cargo в сотрудничестве с государственными железнодорожными предприятиями Латвии и Литвы запустят новую регулярную линию контейнерных перевозок ”Янтарный поезд” по маршруту Шяштокай — Рига — Таллинн. Благодаря новой линии товары из Западной Европы будут в дальнейшем доставляться в страны Балтии быстрее, дешевле и экологичнее.
”К созданию новой линии контейнерных перевозок страны Балтии приложили совместные усилия, чтобы увеличить объемы интермодальных, то есть комбинирующих разные виды транспорта, перевозок. Этот вид перевозки товаров позволяет как заказчикам, так и перевозчикам значительно экономить время и расходы. По сравнению с перевозками по шоссе, железнодорожные перевозки также являются более экологичными, создают меньше шума, позволяют уменьшить пробки и сократить количество несчастных случаев на шоссе”, — рассказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.