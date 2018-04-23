EVR Cargo запускает новую линию контейнерных перевозок по маршруту Шяштокай-Рига-Таллинн

На этой неделе первую тестовую поездку совершил состоящий из 43 контейнеров товарный поезд по маршруту Шяштокай — Палдиски. Заказчиком грузоперевозки была дочерняя фирма предприятия SNCF Logistics Group компания Forwardis, которая является одним из ведущих экспедиторов Европы. Перевезенный товар начал свой путь из Франции.

С помощью тестовой поездки проверялись технологические процедуры, график, скорость поезда между станциями, попадающимися на пути, а также условия для обмена информации и оформления документов. На основании полученных результатов предприятия оговорят более точные условия оперирования линией.

Линия ”Янтарного поезда” (на англ. ”Amber train”) представляет собой совместный проект государственных железнодорожных предприятий Эстонии, Латвии и Литвы, основы которого были оговорены в марте. Предприятие EVR Cargo отвечает за оперирование линией от Валга до Палдиски. В Латвии линией оперирует SJSC Latvijas dzelzceļš, а в Литве — AB Lietuvos geležinkeliai.

EVR Cargo является принадлежащим эстонскому государству ведущим железнодорожным предприятием, основными направлениями бизнес-деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также сдача вагонов в аренду. Предприятие обеспечивает работой 670 человек.