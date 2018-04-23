23.04.2018, 09:47

EVR Cargo запускает новую линию контейнерных перевозок по маршруту Шяштокай-Рига-Таллинн

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rus.delfi.ee
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EVR Cargo platvormvagunid
EVR Cargo platvormvagunidFoto: Argo Ingver

Предприятие EVR Cargo в сотрудничестве с государственными железнодорожными предприятиями Латвии и Литвы запустят новую регулярную линию контейнерных перевозок ”Янтарный поезд” по маршруту Шяштокай — Рига — Таллинн. Благодаря новой линии товары из Западной Европы будут в дальнейшем доставляться в страны Балтии быстрее, дешевле и экологичнее.

”К созданию новой линии контейнерных перевозок страны Балтии приложили совместные усилия, чтобы увеличить объемы интермодальных, то есть комбинирующих разные виды транспорта, перевозок. Этот вид перевозки товаров позволяет как заказчикам, так и перевозчикам значительно экономить время и расходы. По сравнению с перевозками по шоссе, железнодорожные перевозки также являются более экологичными, создают меньше шума, позволяют уменьшить пробки и сократить количество несчастных случаев на шоссе”, — рассказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

На этой неделе первую тестовую поездку совершил состоящий из 43 контейнеров товарный поезд по маршруту Шяштокай — Палдиски. Заказчиком грузоперевозки была дочерняя фирма предприятия SNCF Logistics Group компания Forwardis, которая является одним из ведущих экспедиторов Европы. Перевезенный товар начал свой путь из Франции.

С помощью тестовой поездки проверялись технологические процедуры, график, скорость поезда между станциями, попадающимися на пути, а также условия для обмена информации и оформления документов. На основании полученных результатов предприятия оговорят более точные условия оперирования линией.

ТОП

Линия ”Янтарного поезда” (на англ. ”Amber train”) представляет собой совместный проект государственных железнодорожных предприятий Эстонии, Латвии и Литвы, основы которого были оговорены в марте. Предприятие EVR Cargo отвечает за оперирование линией от Валга до Палдиски. В Латвии линией оперирует SJSC Latvijas dzelzceļš, а в Литве — AB Lietuvos geležinkeliai.

EVR Cargo является принадлежащим эстонскому государству ведущим железнодорожным предприятием, основными направлениями бизнес-деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также сдача вагонов в аренду. Предприятие обеспечивает работой 670 человек.

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