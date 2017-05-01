Эстонский железнодорожный оператор EVR Cargo планирует создать в России дочернюю компанию с целью аренды локомотивов и вагонов на лучших условиях, пишет railwaypro.com.

”Для EVR Cargo стало очень важно создать в России дочернюю компанию, чтобы арендовать подвижной состав. Для того, чтобы избежать двойного налогообложения”, — объяснил директор EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Если его арендовать у предприятия, зарегистрированного непосредственно в Эстонии, то добавляется 10-20% налог. Его величина зависит от того, будет ли поезд ездить за пределами РФ, пишет Ärileht.