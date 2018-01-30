30.01.2018, 19:13

Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов значительно повысить пенсии

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rus.delfi.ee
EST
Koalitsioonikõneluste kokkuvõte maksu- ja majanduspoliitika teemadel
Jevgeni OssinovskiFoto: Madis Veltman

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов поднять пенсии на 100 евро в месяц. По словам Осиновского, нужно уменьшить расходы пенсионеров и предоставить им больше услуг, пишет rus.err.ee.

"Внеплановое повышение пенсий означает изменение основных принципов нынешней пенсионной системы. Социал-демократы не поддерживают изменение системы", — заявил Осиновский в интервью журналисту ERR Тоомасу Силдаму.

Осиновский отметил, что из-за новой налоговой системы Центристская партия попала под огонь критики, поэтому центристы увидели, что им нужно дать важной части своего электората позитивный сигнал.

Осиновский не знает, откуда взять до 500 миллионов евро в год, требуемых на выполнение обещания центристов.

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