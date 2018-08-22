Евгений Кабанов вступил в должность руководителя по развитию продукта Taxify

”Для меня Taxify является очень интересным предприятием. С одной стороны, из-за технологических вызовов; с другой стороны, из-за необычайно большого воздействия, являясь частью жизни десятков миллионов человек ежедневно. Присоединение к команде по развитию продукта означает, что я смогу быть в центре глобального транспортного бизнеса и быстрорастущей организации”, — говорит Кабанов.

В качестве наиболее захватывающих технологических задач Кабанов выделил использование искусственного интеллекта в моделировании цен и маршрутов, а также в прогнозировании спроса и условий движения; дополнение приложения карт для объединения маршрутов (pooling); совершенствование системы взаимодействия между водителями и пассажирами в реальном времени; адаптацию платформы для обслуживания десятков и сотен миллионов пользователей; подготовку к появлению беспилотных автомобилей.

По словам исполнительного директора Taxify Маркуса Виллига, присоединение Кабанова даст импульс команде разработчиков. ”К концу этого года мы хотим увеличить глобальную команду с 600 до 1000 человек, уделяя особое внимание инженерам-разработчикам программного обеспечения и аналитикам данных. Причем наша команда по-прежнему остается заметно меньше, чем у глобальных конкурентов. Поэтому влияние каждого отдельного человека значительно больше”, — сказал Виллиг.