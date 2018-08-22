22.08.2018, 10:40

Евгений Кабанов вступил в должность руководителя по развитию продукта Taxify

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rus.delfi.ee
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Ettevõtjate ümarlaud
Ettevõtjate ümarlaudFoto: Priit Simson

Соучредитель компании в области разработки программного обеспечения ZeroTurnaround и предприниматель в сфере ИТ-технологий Евгений Кабанов присоединился к команде Taxify. Евгений Кабанов, обладатель докторской степени Тартуского университета в области информатики, вступил в должность руководителя по развитию продукта Taxify (Chief Product Officer). К концу года предприятие планирует увеличить команду до тысячи человек.

”Для меня Taxify является очень интересным предприятием. С одной стороны, из-за технологических вызовов; с другой стороны, из-за необычайно большого воздействия, являясь частью жизни десятков миллионов человек ежедневно. Присоединение к команде по развитию продукта означает, что я смогу быть в центре глобального транспортного бизнеса и быстрорастущей организации”, — говорит Кабанов.

В качестве наиболее захватывающих технологических задач Кабанов выделил использование искусственного интеллекта в моделировании цен и маршрутов, а также в прогнозировании спроса и условий движения; дополнение приложения карт для объединения маршрутов (pooling); совершенствование системы взаимодействия между водителями и пассажирами в реальном времени; адаптацию платформы для обслуживания десятков и сотен миллионов пользователей; подготовку к появлению беспилотных автомобилей.

По словам исполнительного директора Taxify Маркуса Виллига, присоединение Кабанова даст импульс команде разработчиков. ”К концу этого года мы хотим увеличить глобальную команду с 600 до 1000 человек, уделяя особое внимание инженерам-разработчикам программного обеспечения и аналитикам данных. Причем наша команда по-прежнему остается заметно меньше, чем у глобальных конкурентов. Поэтому влияние каждого отдельного человека значительно больше”, — сказал Виллиг.

Taxify является самой быстрорастущей в мире платформой каршеринга с 10 миллионами пользователей и более полумиллиона водителей в мире. Компания, основанная в Эстонии в 2013 году, сегодня оперирует в более чем 25 странах.

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