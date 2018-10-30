Eurostat выяснил, где в Европе живут дольше всего



По данным Eurostat, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет. На втором месте находится Испания с результатом в 83,5 лет, а замыкает тройку лидеров Испания со средней продолжительностью жизни в районе 83,4 лет.

При этом, следует из данных службы, наименьшая продолжительность жизни в Европе зафиксирована в Болгарии, Латвии и Литве — здесь в среднем живут 74,9 лет.

Ранее институт оценки и оценки состояния здоровья (IHME) сделал прогноз по поводу продолжительности жизни в разных странах мира к 2040 году. Лидером рейтинга стала Испания, где продолжительность жизни к этому времени должна достигнуть 85,8 лет.