06.10.2018, 19:15

Eurostat: в Эстонии рост цен на жилье во втором квартале был выше среднего в ЕС

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rus.DELFI.lv
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Kakumäe piirkonna kiirelt arenev arendus
Kakumäe piirkonna kiirelt arenev arendusFoto: Andres Putting

В Эстонии во втором квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года цены на жилье выросли на 7,4%, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat о 27 странах ЕС.

Самый большой годовой прирост цен на жилье зарегистрирован в Словении (13,4%), Ирландии (12,6%), Португалии (11,2%), Венгрии (10,4%) и Нидерландах (9,3%). В Литве прирост составил 7,4%, в Латвии - 8,7%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Цены на жилье во втором квартале года выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные, кроме Швеции и Италии, где они снизились соответственно на 1,7% и 0,2%.

В среднем в ЕС и в еврозоне годовой прирост цен на жилье во втором квартале составил 4,3%. По сравнению с первым кварталом 2018 года рост цен на жилье в ЕС и в еврозоне составил 1,4%.

Во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года цены на жилье выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные, кроме Хорватии, где они снизились на 0,2%.

Tallinn Hockey weekend
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