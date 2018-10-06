Eurostat: в Эстонии рост цен на жилье во втором квартале был выше среднего в ЕС

Самый большой годовой прирост цен на жилье зарегистрирован в Словении (13,4%), Ирландии (12,6%), Португалии (11,2%), Венгрии (10,4%) и Нидерландах (9,3%). В Литве прирост составил 7,4%, в Латвии - 8,7%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Цены на жилье во втором квартале года выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные, кроме Швеции и Италии, где они снизились соответственно на 1,7% и 0,2%.

В среднем в ЕС и в еврозоне годовой прирост цен на жилье во втором квартале составил 4,3%. По сравнению с первым кварталом 2018 года рост цен на жилье в ЕС и в еврозоне составил 1,4%.

Во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года цены на жилье выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные, кроме Хорватии, где они снизились на 0,2%.