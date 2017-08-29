Eurostat: страны Балтии больше других в ЕС тратят на образование

Расходы на образование в странах Балтии составляют самые крупные в Евросоюзе (ЕС) доли бюджетных расходов, О чем свидетельствуют данные бюро Eurostat за 2015 год.

Латвия выделяет на образование 16,2% бюджетных расходов, что является самой большой долей среди стран ЕС. Литва выделяла на образование в 2015 году 15,4%, а Эстония — 15,1% (2-я и 3-я крупнейшие доли), сообщают "Деловые Ведомости".

Самую маленькую часть бюджетных расходов в 2015 году выделяла Греция — 7,8%, за которой следует Италия — 7,9% и Румыния — 8,6% бюджетных расходов.

Самая большая доля от ВВП на образование отмечена в Дании — 7,03%, за которой следуют Швеция с 6,5%, Бельгия (6,4%), Финляндия (6,2%) и Эстония (6,1%).