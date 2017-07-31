Eurostat: отпуск для жителей Эстонии стал значительно доступнее

Как свидетельствуют данные Eurostat, один из трех жителей ЕС не может позволить себе ежегодный отпуск вне дома длительностью более одной недели.

В 2016 году 29,7% жителей Эстонии не могли позволить себе такой отдых. В 2010 году их доля была гораздо больше — 50,6%.

В Латвии отпуск вне дома за шесть лет стал значительно доступнее — теперь его могут позволить себе 37,1% опрошенных. Похожая ситуация отмечена в Литве (в 2010 году — 63,1%, в 2016-м — 44,3%).

В ходе опроса выяснилось, что в среднем каждый третий житель ЕС (32,9%) не мог позволить себе недельного отдыха.

В Румынии, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипре и Венгрии больше половины населения не готовы оплатить свою поездку в отпуск. В Швеции этот показатель составляет 8,2%, в Люксембурге — 13,1%, в Дании — 13,7%.