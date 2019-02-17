EuroPark ставит злостным нарушителям замки на колеса, попытка снять их может обойтись в сотни евро

В случае, если автомобилист постоянно нарушает правила парковки, EuroPark ставит на припаркованную на их парковке машину замок на колеса, который не позволят водителю уехать. Цель — получить личные данные нарушителя.
EuroPark объясняет, что если вы обнаружите на своем колесе замок, то нужно связаться со службой поддержки клиентов. Ориентировочно через 15 минут на место прибудет представитель фирмы, чтобы разобраться с ситуацией.
EuroPark отмечает, что не стоит пытаться устранить замок силой и уж тем более пытаться уехать вместе с ним. Чтобы замок не остался незамеченным, нарушителю на стекло будет приклеено предупреждение.
Тем, кто решит самолично спилить замок, фирма дает предупреждение, что это будет расцениваться как проступок, и делом займется полиция. Это может обойтись нерадивому нарушителю в пару сотен евро штрафа и кучу потраченного на разбирательство времени.