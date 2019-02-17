EuroPark ставит злостным нарушителям замки на колеса, попытка снять их может обойтись в сотни евро

EuroPark объясняет, что если вы обнаружите на своем колесе замок, то нужно связаться со службой поддержки клиентов. Ориентировочно через 15 минут на место прибудет представитель фирмы, чтобы разобраться с ситуацией.

EuroPark отмечает, что не стоит пытаться устранить замок силой и уж тем более пытаться уехать вместе с ним. Чтобы замок не остался незамеченным, нарушителю на стекло будет приклеено предупреждение.

Тем, кто решит самолично спилить замок, фирма дает предупреждение, что это будет расцениваться как проступок, и делом займется полиция. Это может обойтись нерадивому нарушителю в пару сотен евро штрафа и кучу потраченного на разбирательство времени.