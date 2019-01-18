Europark планирует запросить данные задолжавших автовладельцев за последние три года

Согласно вступившему на этой неделе в силу судебному решению, Департамент шоссейных дорог поступил неверно, отказавшись предоставить данные автовладельца, пять раз не оплатившего штраф Europark. И теперь, когда по закону Департамент обязан предоставить данные владельцев машин, которые не оплатили штраф, Europark планирует запросить данные штрафников за последние 3 года, передает "Актуальная камера".

"За последние три года у нас накопилось около 100 000 непогашенных штрафов, в денежном выражении это составляет более двух миллионов евро", — рассказал член правления Europark Кароль Кованен.