12.06.2018, 09:55

Euronics и Tele2 попали в черный список Департамента защиты прав потребителей — по ошибке

 (9)
дополнено в 10:20
Риво Вески
Риво Вески
EST 11
Euronics
Foto: Ilmar Saabas

Департамент защиты прав потребителей внес торговую сеть по продаже электроники Euronics и оператора сети Tele2 в черный список. Причина — предприятия не выполнили постановления в пользу потребителя в течение 30 дней. Оказалось, что их добавили в список ошибочно, так у департамента была неверная информация.

В январе клиент приобрел в Euronicsist эспрессо-машину Jura A7 . Однако он получил ее в плохом состоянии, что заставило его сомневаться — а не прислали ему использованный товар? Euronics же отказался возвращать деньги, ссылаясь на отсутствие у товара производственного дефекта, поэтому клиент обратился в комиссию по потребительским спорам.

Согласно ее решению, Euronics должен был вернуть клиенту 909,99 евро за эспрессо-машину. Магазин выполнил постановление в требуемый срок и вернул клиенту деньги, хотя этому предшествовал спор, и сначала Euronics вину не признавал и предлагал клиенту отремонтировать товар.

У Tele2 был спор с клиентом, который приобрел в январе прошлого года телефон Sony Xperia XA за 279 евро. Из-за того, что прерывались звонки, клиент отнес телефон в ремонт. При приеме телефона в ремонт было замечено, что на нем есть царапины и вмятины. Клиенту же выдали другой телефон на замену.

Клиенту позже сообщили, что телефон отремонтирован, но это оказалось не так. Tele2 заявил, что они обнаружили признаки физического воздействия на телефон, поэтому гарантийному ремонту он не подлежит. Клиенту предложили платные ремонт, от чего тот отказался, настаивая, что он не отвечает за не замеченные при получении ошибки и имеет право на бесплатный ремонт.

Комиссия по потребительским спорам вынесла решение в его пользу. Tele2 сообщил, что выполнил данное постановление, и клиенту вернули стоимость телефона.

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